Доработать логотип компании

Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки274 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработать логотип компании. Сделать его "по богаче". Добавить информативности, что бы стало по логотипу понятно, чем занимается компания. Текст под логотипом может меняться. Основной упор именно на саму графику. Сфера деятельности компании - услуги спецтехники. Манипулятор, экскаватор-погрузчик, камаз "совок", автовышка,  мини погрузчик, гидромолот, ямобур, экскаватор. 

7 лет назад
iklove
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Текстовый логотип

    $8

    Здравствуйте. Требуется нарисовать лого, на основе имеющегося. Логотип текстовый.  Предпочтение отдаю тому исполнителю, у кого есть опыт работы со шрифтами. Бюджет окончательный.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка логотипа и создание дизайна визитки

    $50

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо доработать [u]логотип[/u] и сделать [u]дизайн визитки[/u] для стоматологической клиники. Название клиники: К-денти Адрес сайта: k-denti.ru Слоган: Стоматология для ценителей качества [b]Главное требование[/b]: [u]Текущий логотип из вложения необходимо доработать таким образом, чтобы вместо таблички Чеширский кот обнимал зуб, а в лапе у него так же ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать логотип магазина электронных сигарет

    $10

    Нужно разработать дизайн логотипа для магазина электронных сигарет в векторном варианте. Магазин называется "Парилка". Обязательно должно присутствовать "Vape Shop". Примеры работ прикреплены.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип компании

    $20

    Наша компания занимается разработкой сайта, комплексным маркетингом, контекстной рекламой, мобильными приложениями. Название компании "Marketing Street. Маркетинг без компромиссов!" Желательно сделать быстро 1-2 дня. У самых быстрых - самые лучшие шансы на победу.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать лого и стиль

    Нужно разработать лого и стиль для папы, который сидит с детьми, советует развивающие игрушки и делает детские эксперименты. Более детальное описание в личку. Дизайн не должен быть целиком детским. Желателен минимализм. В приложении понравившийся пример ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип + два баннера ( 968x236 + 674x236) и перерисовать пару фото.

    Тематика сайта payday loans ( быстрые онлайн займы)  Нужно простое но красивое лого + два баннера для этого же сайта ( баннеры разной тематики ) А так же есть две фотографии которые надо перерисовать под тематику ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип для клуба виртуальной реальности

    $60

    Добрый день. Конкурс на создание логотипа для клуба виртуальной реальности. Победитель получит 60$ Название: Zeon , Zeon Club Домен: zeonclub.ru Что есть виртальная реальность в нашем клубе можно понять из видео: https://www.youtube.com/watch?v=A9pbcR-DlwE https://www.youtube.com/watch?v=5sJqcs4Rbzo Компания-конкурент, надо сделать лучше в 100 раз: https://vk.com/be_vr Название клуба навеяно фильмом ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка логотипа для магазина

    Здравствуйте.  Необходимо создать логотип для оффлайн магазина, торгующего аксессуарами к продукции Apple. Стиль - минимализм. Черный фон, цвет надписи белый. Шрифт можно попробовать San Francisco (или другой, на вкус дизайнера). Надпись "iHome" (без кавычек, конечно). Букву ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад