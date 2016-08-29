Логотип + два баннера ( 968x236 + 674x236) и перерисовать пару фото.

Тематика сайта payday loans ( быстрые онлайн займы)

Нужно простое но красивое лого + два баннера для этого же сайта ( баннеры разной тематики )

А так же есть две фотографии которые надо перерисовать под тематику сайта.

С сроками и ценами жду исполнителя