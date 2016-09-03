Разработать логотип и фирменный стиль

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок1262 просмотра
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#1$60
#2$20

Разработать логотип и фирменный стиль.

Название бренда должно упоминаться в логотипе.

Все детальное описание будет в приложении.

7 лет назад
Eduard_Libov
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победители конкурса
bratchenko
Павел 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
#2
Павел, отличный исполнитель. Хорошо справился с разработкой логотипа, очень быстро и качественно. Мне очень понравилось. Рекомендую!!!!!!!
Приятное и понятное общение. Работа прошла легко, быстро и интересно. Спасибо за это! ;)
Ayolyan
52 годаАрмения
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1
Армен отлично справился с задачей. С первого раза прочувствовал что надо и какой логотип. Все выполнено очень быстро, качественно и в кротчайшие сроки. Очень доволен!!!!!! Рекомендую!!!!!
Эдуард, спасибо за приятную совместню работу. Рекомендую всем. Задание четкое, просьбы по доработке конкретные. Оплата своевременна.
Заявки фрилансеров
bratchenko
Павел 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
#2
Ayolyan
52 годаАрмения
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1
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