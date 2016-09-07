Разработка лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок256 просмотров
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Привет всем!

Нужен логотип (наподобие, как на картинке). 

Подробное ТЗ - исполнителю.

Главные требования:

- не клипарт, не стоковое изображение

- исходники в векторе

- от вас 3 варианта + правки (может их совсем не будет)

- пару мокапов на ваши варианты

- не для размещения в портфолио

Указывайте, пожалуйста, адекватные цены. Денег, как обычно, нет - т.к. стартаповский проект:) Но напишу суперовский отзыв, если все будет ок.

7 лет назад
sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
3 дня назад
7 лет назад
$8
2 дня
Рекомендую к сотрудничеству! Очень ответственный и порядочный исполнитель:)
Анна, очень порядочный заказчик! Четко поставила ТЗ. Оплатила все вовремя. Рекомендую к сотрудничеству!!
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