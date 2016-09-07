Разработка лого

Разработать логотип и фирменный стиль. Название бренда должно упоминаться в логотипе. Все детальное описание будет в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем!
Нужен логотип (наподобие, как на картинке).
Подробное ТЗ - исполнителю.
Главные требования:
- не клипарт, не стоковое изображение
- исходники в векторе
- от вас 3 варианта + правки (может их совсем не будет)
- пару мокапов на ваши варианты
- не для размещения в портфолио
Указывайте, пожалуйста, адекватные цены. Денег, как обычно, нет - т.к. стартаповский проект:) Но напишу суперовский отзыв, если все будет ок.
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