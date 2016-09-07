Разработка лого

Привет всем!

Нужен логотип (наподобие, как на картинке).

Подробное ТЗ - исполнителю.

Главные требования:

- не клипарт, не стоковое изображение

- исходники в векторе

- от вас 3 варианта + правки (может их совсем не будет)

- пару мокапов на ваши варианты

- не для размещения в портфолио

Указывайте, пожалуйста, адекватные цены. Денег, как обычно, нет - т.к. стартаповский проект:) Но напишу суперовский отзыв, если все будет ок.