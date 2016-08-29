Нарисовать красивое лого и визитку для сайта

Привет всем! Нужен логотип (наподобие, как на картинке). Подробное ТЗ - исполнителю. Главные требования: - не клипарт, не стоковое изображение - исходники в векторе - от вас 3 варианта + правки (может их совсем не будет) - пару мокапов на ваши варианты - ...