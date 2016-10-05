Доработка логотипа и создание дизайна визитки

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок883 просмотра
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#1$50

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Необходимо доработать логотип и сделать дизайн визитки для стоматологической клиники.

Название клиники: К-денти

Адрес сайта: k-denti.ru

Слоган: Стоматология для ценителей качества

Главное требование: Текущий логотип из вложения необходимо доработать таким образом, чтобы вместо таблички Чеширский кот обнимал зуб, а в лапе у него так же было стоматологическое зеркало. Можно обработать лапы и хвост если это потребуется. Морду кота необходимо оставить без изменений.

Конкурс будет длиться минимум 2 недели.

Работы в конце предоставить в векторе и psd форматах. Если будут использоваться не стандартные шрифты, то и их необходимо приложить.

7 лет назад
Qraxin
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
avdiushkina
Илона 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
#1
Хороший исполнитель. Работа сделано согласно ТЗ. Так же фрилансер сделал все необходимые дополнительные пожелания.
Очень интересный конкурс, понятное техническое задание и отличная коммуникация. Мне было приятно принять участие в этой работе.
Заявки фрилансеров
avdiushkina
Илона 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
#1
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