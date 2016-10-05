Доработка логотипа и создание дизайна визитки

# 1 — $ 50

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Необходимо доработать логотип и сделать дизайн визитки для стоматологической клиники.

Название клиники: К-денти

Адрес сайта: k-denti.ru

Слоган: Стоматология для ценителей качества

Главное требование: Текущий логотип из вложения необходимо доработать таким образом, чтобы вместо таблички Чеширский кот обнимал зуб, а в лапе у него так же было стоматологическое зеркало. Можно обработать лапы и хвост если это потребуется. Морду кота необходимо оставить без изменений.

Конкурс будет длиться минимум 2 недели.

Работы в конце предоставить в векторе и psd форматах. Если будут использоваться не стандартные шрифты, то и их необходимо приложить.