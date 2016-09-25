Разработать логотип и фирменный стиль. Название бренда должно упоминаться в логотипе. Все детальное описание будет в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать лого и стиль для папы, который сидит с детьми, советует развивающие игрушки и делает детские эксперименты. Более детальное описание в личку. Дизайн не должен быть целиком детским. Желателен минимализм. В приложении понравившийся пример визитки.
На выходе нужно:
лого,
визитка с контактами и соц. ссылками,
фавикон,
Facebook cover,
Youtube Channel Art
Наличае портфолио обязательно. Оплата по результату по вебмани. Желателен скайп.
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