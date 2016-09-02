Логотип для вк группы

Уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать в векторе свадебную монограмму с именами жениха и невесты. Свадьба в осенней теме, это должно отражаться в стиле монограмме (листья, яблоки, рябина вот это вот всё...). Имена жениха с невестой: Любовь и Евгений Жду ваших ...