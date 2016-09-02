Логотип для вк группы

Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок295 просмотров
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Привет дорогие фрилансеры, от вас требуется создать логотип для вк группы, выслушаю любые предложения, пишите.

7 лет назад
lookstru
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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