Нарисовать простой логотип для сайта

нарисовать простой логотип в формате png

размеры 221 на 27 и 175 на 89

логотип для интернет магазина продажи запчастей для иномарок aprice72.ru

слева на странице он будет висеть http://www.aprice72.ru

что вы там напишите, в каких цветах на ваш выбор. исполнитель должен будет предоставить 3 разных варианта.

и нарисовать как можно быстрее.

претендентов без цен не рассматриваю. отдам предпочтения с более низкой ценой и быстрыми сроками.