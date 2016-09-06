Создание логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен30 заявок306 просмотров
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Необходимо создать логотип "Студия Аквапринт -Mammoth"

Примерный логотип есть только в формате jpeg.

Необходимо нарисовать так же и изменить надпись

7 лет назад
Mihail_Kiblickiy
Михаил 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Сергей, спасибо за проделанную работу. Сделано все качественно и во время. Рекомендую данного специалиста!
Задача поставлена четко. работать было легко и приятно.
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