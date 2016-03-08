Mihail_Kiblickiy

Михаил Mihail_Kiblickiy

 
33 годаРоссия/Ноябрьск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Добавление товаров в Интернет-магазин спортивной экипировки

    Необходимо добавить около 100 товаров в интернет магазин с качественными картинками и оригинальным описанием товаров! [b]Обязательные требования:[/b] Оплата после проверки

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание логотипа

    Необходимо создать логотип "Студия Аквапринт -Mammoth" Примерный логотип есть только в формате jpeg. Необходимо нарисовать так же и изменить надпись

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отредактировать цены CMS JOOMLA VirtueMart

    Отредактировать стоимость товаров в интернет магазине SmileSport.ru Стоит VirtueMart 3. Необходимо сделать, чтоб цены округлялись до десятков в конечном итоге, если на товар действует какая-либо скидка. [b]Обязательные требования:[/b] Знания JMS LOOMLA и VirtueMart

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Систематическая нагрузка на сервер

    Нагрузка на CPU характеризует суммарное время, затраченное процессорами сервера на обработку процессов аккаунта. Нагрузка на MySQL характеризует суммарное время, затраченное на обработку запросов к базам данных аккаунта. Из-за этого сайт заблокировали. Необходимо это исправить!

    MySQL
    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание интернет - магазина спортивной экипировки

    Техническое задание: 1)     Шаблон сайта: [url=http://joomla.vinagecko.net/t/vina_rossi/]http://joomla.vinagecko.net/t/vina_rossi/[/url] 2)     Экспресс-просмотр товара: [url=http://demo.smartaddons.com/templates/joomla3/sj-maxshop/index.php/en/]http://demo.smartaddons.com/templates/joomla3/sj-maxshop/index.php/en/[/url] 3)     Пометка товаров (скидки, акции, хит) [url=http://stdin.ru/]http://stdin.ru/[/url] 4)     Возможность покупки в один клик [url=http://www.kinash.ru/etrade/detail/4165/72419.html]http://www.kinash.ru/etrade/detail/4165/72419.html[/url] 5)     Шапку сайта закрепить как в шаблоне  [url=http://xn------5cdcaudhaeagocjkh5eqbigs2br5ade8zh.xn--p1ai/]http://xn------5cdcaudhaeagocjkh5eqbigs2br5ade8zh.xn--p1ai/[/url] 6)      Добавить форму Звонок с сайта от [url=http://callbackhunter.com/]http://callbackhunter.com/[/url] 7)     Добавить иконки ссылки на страницы в VK [url=https://vk.com/sports_active]https://vk.com/sports_active[/url] ...

    HTML
    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа
Задача поставлена четко. работать было легко и приятно.
Сергей, спасибо за проделанную работу. Сделано все качественно и во время. Рекомендую данного специалиста!
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