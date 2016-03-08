Mihail_Kiblickiy

Нагрузка на CPU характеризует суммарное время, затраченное процессорами сервера на обработку процессов аккаунта. Нагрузка на MySQL характеризует суммарное время, затраченное на обработку запросов к базам данных аккаунта. Из-за этого сайт заблокировали. Необходимо это исправить!