Доработать/причесать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки341 просмотр
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Есть логотип. Сделали нам по выигранному конкурсу, бесплатно.

Сама концепция нам понравилась, но остается чувство сыроватости. Особенно шрифт, очень режет глаза.

Исходники есть (pdf в слоях, открывается в иллюстраторе), во вложении jpg-ги того, что у нас есть.

Что нам нужно от исполнителя:

- Путем допроса понять, каким мы хотим видеть логотип

- Предложить несколько вариантов (можно в набросках)

- Выполнить работу качественно :)

Описание логотипа:

Называемся мы Independent Programmers Team - от этого Indepp

На логотипе изображен своего рода "крест" с точками - это олицетворяет команду, верхняя точка не связана с остальными - это изображает независимость. Это было задумка предыдущих исполнителей, которая нам понравилась, но вот исполнение нас не устроило.

Ждем Ваших предложений!

7 лет назад
Indepp-team
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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