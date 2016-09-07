Создание лого

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок729 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$45
#2$15

Добрый день,

необходимо разработать хороший логотип, который будет выглядеть свежо и современно.

Основные критерии: эмоциональность, позитив, простота, уникальность.

Подробное ТЗ в приложении.

По результатам конкурса будут объявлены 2 победителя: 1 место - 45$, 2 место - 15$.

7 лет назад
Vera1966
57 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Победители конкурса
DanielVinsa
Данил 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#1
Отличная работа! Стильно, свежо, красиво, все как и хотелось! Очень рекомендую!
Надежный заказчик, своевременная оплата. Спасибо вам.
dbound
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
#2
Потрясающая работа, рекомендую!))))
Заказчик отличный! Оплата своевременна! Рекомендую!))
Заявки фрилансеров
DanielVinsa
Данил 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
#1
dbound
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
#2
  • Похожие заказы

  • Разработать Логотип и фирменный стиль

    $60

    Разработать Лого и Фирменный стиль для спортивной группы: 1. Логотип для Спортивной группы, занимающаяся организацией спортивного лагеря по вейкбордингу (что такое вейкбоардинг, можно поГуглить) 2. Одноцветный-двухцветный. Цветовое решение: Основной фон голубой (палитра как в скайпе).  Прорезное лого, бэкграунд белый. 3. В ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фирменный стиль и логотип для переводчика речи.

    Добрый день. [b] Продукт: [/b]Перевод звуковой речи "на лету" и проговаривание перевода голосом исходной речи. Перевод осуществляется компьютерной программой. [b]Особенность: [/b]Сохранение исходного голоса с интонацией [b]Специфика: [/b]Подобные предложения отсутствуют на рынке. Возможно, больше подойдёт оформление в стиле [i]футуризма[/i], [i]хай-тек[/i] ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание логотипа

    Необходимо создать логотип "Студия Аквапринт -Mammoth" Примерный логотип есть только в формате jpeg. Необходимо нарисовать так же и изменить надпись

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработать/причесать логотип

    Есть логотип. Сделали нам по выигранному конкурсу, бесплатно. Сама концепция нам понравилась, но остается чувство сыроватости. Особенно шрифт, очень режет глаза. Исходники есть (pdf в слоях, открывается в иллюстраторе), во вложении jpg-ги того, что у нас есть. [b]Что ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать дизайн свадебной монограммы

    $10

    Уважаемые фрилансеры! Необходимо нарисовать в векторе свадебную монограмму с именами жениха и невесты. Свадьба в осенней теме, это должно отражаться в стиле монограмме (листья, яблоки, рябина вот это вот всё...). Имена жениха с невестой: Любовь и Евгений Жду ваших ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется доработать логотип и разработать визитки.

    Имеется часть шаблона (зарисовка) которую необходимо учесть при разработке визиток и доработки самого логотипа.  Направление кассовые аппараты. Электроника для торговли. Проект не глобальный, просьба оценивать в разумном диапазоне. Надпись Вектор-Т

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад