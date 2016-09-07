Создание лого

Разработать Лого и Фирменный стиль для спортивной группы: 1. Логотип для Спортивной группы, занимающаяся организацией спортивного лагеря по вейкбордингу (что такое вейкбоардинг, можно поГуглить) 2. Одноцветный-двухцветный. Цветовое решение: Основной фон голубой (палитра как в скайпе). Прорезное лого, бэкграунд белый. 3. В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
необходимо разработать хороший логотип, который будет выглядеть свежо и современно.
Основные критерии: эмоциональность, позитив, простота, уникальность.
Подробное ТЗ в приложении.
По результатам конкурса будут объявлены 2 победителя: 1 место - 45$, 2 место - 15$.
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