Нарисовать логотип

$8
Логотипы и ЗнакиЗавершен39 заявок343 просмотра
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Нарисовать логотип, ТЗ отправляю в личку.

7 лет назад
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$15
1 день
Сергей сразу сделал логотип так, как нужно, правки были минимальны. Положительное сотрудничество, всем советую!
Доволен сотрудничеством, оплата вовремя, рекомендую