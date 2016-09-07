Переделать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт29 заявок236 просмотров
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Нужно изменить наш логотип(Шиномонтаж файл-GTlogo.ai) придерживаясь концепции, насколько это возможно:) и цветовой гаммы(зеленый цвет)

Возможно добавить диск в центр, изменить протектор резины(сделать его более современным), поиграться со шрифтом... В общем ничего сверхъестественного придумывать не нужно...резина, диск, шрифт...всё!

Файлы, что как то нравится прикрепил, не везде есть резина и протектор, но они нужны обязательно!

Цены, сроки, примеры(лучше сразу примеры нашего Лого) 

Спасибо.Хорошего всем дня!

7 лет назад
Nojjo
Олег 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад