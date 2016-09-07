Логотип для кофейной компании

Доброго времени суток..

Наша молодая компания, занимается производством кофе, на данном этапе мы взялись за изготовление упаковок кофе (1кг/3кг), соответственно мы очень нуждаемся в логотипе.

Примером для вас может стать вот этот вариант – https://gyazo.com/d2521033691cc9a626e8e383f604af77

Оно должно быть более ярче, с фоновым флагом Италии и с названием Caffe Italia и более привлекательней.

Если мы сойдёмся по цене и вы порадуете нас работой, то у нас есть еще и другие проекты.