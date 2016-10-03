Нужен логотип для магазина Спорт Питания

Доброго времени суток.. Наша молодая компания, занимается производством кофе, на данном этапе мы взялись за изготовление упаковок кофе (1кг/3кг), соответственно мы очень нуждаемся в логотипе. Примером для вас может стать вот этот вариант – https://gyazo.com/d2521033691cc9a626e8e383f604af77 Оно должно быть ...