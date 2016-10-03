Нужен логотип для магазина Спорт Питания

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок1146 просмотров
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#1$50

Всем привет!

Необходимо придумать и нарисовать логотип для интернет-магазина спортивного питания.

Логотип должен смотреться хорошо на сайте, а так же визитка, флаерах, кульках и т.д....

Сайт - www.in-sport.com.ua

7 лет назад
kospi
Петр 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
bratchenko
Павел 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
#1
Хорошая работа! Хорошая идея... Никаких лишних слов или движений на протяжении сотрудничества. Всё четко и по делу. Видно, что человек работает с Вами, а не на подхвате халтурит)) Рекомендую!
Хороший человек. Было легко и приятно иметь дело. Спасибо! ;]
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bratchenko
Павел 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
#1
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