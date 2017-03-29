Создать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки266 просмотров
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Требуется создать логотип. Компания занимается производством корпусной мебели( корпуса лдсп, фасады, столешницы, двери купе) . Опт, работаем с бизнесом.

7 лет назад
Wplace
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$17
2 дня
Работа соответствует оплате.
Не скажу что все прошло гладко, так как сотрудничество оборвалось на пол пути, но Владимир показался мне ответственным человеком.
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