Логотип для конференции

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка88 просмотров
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Для конференции по контекстной рекламе нужно разработать логотип до 12.09 по материалам сайта. Желательно предоставить несколько вариантов. http://zxc.up-studiox.ru/

7 лет назад
JuliKo1993
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
168 отзывов(-1)
7 лет назад
$60
3 дня
Все просто супер! В кратчайшие сроки Владимир предложил несколько вариантов очень крутых логотипов. С учетом того, что сама до конца не знала чего хотела, получила замечательный результат. Внесла всего одну правку и логотип готов! Очень рекомендую!
Сотрудничеством доволен! Рекомендую как ответственного заказчика. Моментальная оплата, грамотное техническое задание. Спасибо!
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