Логотип для конференции

Нужно собрать все логотипы в векторе для команд от сюда [url=http://www.foxsports.com/college-football/teams]http://www.foxsports.com/college-football/teams[/url]. Если какого-то логотипа нет в векторе - укажите стоимость для перерисовки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для конференции по контекстной рекламе нужно разработать логотип до 12.09 по материалам сайта. Желательно предоставить несколько вариантов. http://zxc.up-studiox.ru/
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