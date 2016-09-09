JuliKo1993

Для РК конференции необходимо разработать баннеры для контекстной рекламы в Яндекс, Google, Facebook.
Баннерынет заявок
Закрыт
9 лет назад
Креативные статьи на разные тематики. Только после внятного ТЗ.
skype: julia_koliada
Почта: [email protected]
Для РК конференции необходимо разработать баннеры для контекстной рекламы в Яндекс, Google, Facebook.
Для конференции по контекстной рекламе нужно разработать логотип до 12.09 по материалам сайта. Желательно предоставить несколько вариантов. http://zxc.up-studiox.ru/