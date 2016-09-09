JuliKo1993

Юлия Коляда JuliKo1993

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Профессионально и в сроки написание обзоров, новостей, статей

Креативные статьи на разные тематики. Только после внятного ТЗ.

skype: julia_koliada

Почта: [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
$60
10 баллов
9 лет назад
Логотип для конференции
Сотрудничеством доволен! Рекомендую как ответственного заказчика. Моментальная оплата, грамотное техническое задание. Спасибо!
Все просто супер! В кратчайшие сроки Владимир предложил несколько вариантов очень крутых логотипов. С учетом того, что сама до конца не знала чего хотела, получила замечательный результат. Внесла всего одну правку и логотип готов! Очень рекомендую!
Ответный отзыв