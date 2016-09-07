Здравствуйте! Требуется создать логотип для клуба по интересам (любителей игры мафия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0) . Название клуба – JAM. Расшифровка – Joy and Mafia (радость/веселье и мафия), то есть ассоциация не с вареньем. Участники клуба любят собираться на ...
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Добрый день,
Требуется перевести логотип в svg (см. приложении).
Исходник – psd.
Оплата – Qiwi.
Просьба указывать стоимость и срок.
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