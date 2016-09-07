Перевести логотип в svg

Логотипы и ЗнакиЗакрыт9 заявок181 просмотр
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Добрый день,

Требуется перевести логотип в svg (см. приложении).

Исходник – psd. 

Оплата – Qiwi.

Просьба указывать стоимость и срок.

7 лет назад
vitalikroslakov
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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