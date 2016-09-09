Растровое изображение преобразовать в вектор

Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок253 просмотра
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Необходимо надпись в растре преобразовать в вектор.

Линии все простые, прямые. 2 слова.

7 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
nality72
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Спасибо за профессионализм и ответственный подход к заданию. Быстрая реализация, качество отменное, все в соответствии с ТЗ. Всегда на связи. Отдельно спасибо за то, что идете навстречу заказчику. С нашей стороны только лучшие рекомендации. Спасибо большое-большое.
Спасибо за сотрудничество!!!
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