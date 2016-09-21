Логотип для компании по продаже детских игрушек

Логотипы и ЗнакиЗавершен38 заявок293 просмотра
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1. Логотипы, которые нравятся:

2. Название бренда, который будет упоминаться в логотипе.

__TosiTosi Co__

3. Общие сведения о компании: Наша компания реализует товары для детей.Мы продаем pacifier clips , а так же различные игрушки, способствующие прорезанию зубов у детей. (Желательно, чтоб логотип не выглядел сильно детским а был более нейтральным) Рынок, на котором реализуются товары - США. Наши клиенты - люди, которые хотят все самое лучшее для своего ребенка. Им важно качество товара, его доступность и простота.

4.  Сфера деятельности

Детские товары

5. Стиль бренда:

6. Цветовые решения

Предпочтительны пастельные тона. Бирюзовый, розовый, желтый, голубой. Возможен ваш вариант

6. Важно чтоб логотип смотрелся хорошо на мешочках из ткани,  как на картинке

7 лет назад
guest_14734768081797
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sunnyfunny
Анна 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$75
3 дня
Все отлично, всем довольна. Креативный подход, соблюдение строков, отличные коммуникации!!!!
Своевременная оплата, минимум правок, отличная коммуникация. рекомендую к сотрудничеству! :) Буду рада новым проектам, обращайтесь! Чем смогу - всегда помогу:)
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