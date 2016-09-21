Логотип для компании по продаже детских игрушек

1. Логотипы, которые нравятся:

2. Название бренда, который будет упоминаться в логотипе.

__TosiTosi Co__

3. Общие сведения о компании: Наша компания реализует товары для детей.Мы продаем pacifier clips , а так же различные игрушки, способствующие прорезанию зубов у детей. (Желательно, чтоб логотип не выглядел сильно детским а был более нейтральным) Рынок, на котором реализуются товары - США. Наши клиенты - люди, которые хотят все самое лучшее для своего ребенка. Им важно качество товара, его доступность и простота.

4. Сфера деятельности

Детские товары

5. Стиль бренда:

6. Цветовые решения

Предпочтительны пастельные тона. Бирюзовый, розовый, желтый, голубой. Возможен ваш вариант

6. Важно чтоб логотип смотрелся хорошо на мешочках из ткани, как на картинке