Логотип для компании по продаже детских игрушек

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Название бренда: BullyEyes Категория товара: Линзы для фотокамеры/видеокамеры на мобильном телефоне/планшете/лаптоп Smartphone camera lens ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ https://d.pr/Iyij Этот французский бульдог символизирует мой бренд. Название лого в дословном переводе: Бульдожьи глаза. Это бренд высококачественных фотолинз, дорогих по цене. 1. Основной чертой бульдога является ...
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1. Логотипы, которые нравятся:
2. Название бренда, который будет упоминаться в логотипе.
__TosiTosi Co__
3. Общие сведения о компании: Наша компания реализует товары для детей.Мы продаем pacifier clips , а так же различные игрушки, способствующие прорезанию зубов у детей. (Желательно, чтоб логотип не выглядел сильно детским а был более нейтральным) Рынок, на котором реализуются товары - США. Наши клиенты - люди, которые хотят все самое лучшее для своего ребенка. Им важно качество товара, его доступность и простота.
4. Сфера деятельности
Детские товары
5. Стиль бренда:
6. Цветовые решения
Предпочтительны пастельные тона. Бирюзовый, розовый, желтый, голубой. Возможен ваш вариант
6. Важно чтоб логотип смотрелся хорошо на мешочках из ткани, как на картинке
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