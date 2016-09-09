Логотип для сайта KukiRuki.ru

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Название бренда: BullyEyes Категория товара: Линзы для фотокамеры/видеокамеры на мобильном телефоне/планшете/лаптоп Smartphone camera lens ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ https://d.pr/Iyij Этот французский бульдог символизирует мой бренд. Название лого в дословном переводе: Бульдожьи глаза. Это бренд высококачественных фотолинз, дорогих по цене. 1. Основной чертой бульдога является ...
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Требуется разработать логотип+фирменный стиль.
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