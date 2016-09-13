Разработать логотип компании

Сделать пять логотипов в flat/minimalist стиле. Важно, чтоб они все были в одном стиле, т.к. расположены на одной странице (на главной). В качестве примера используйте прикрепленный файл. Логтипы для сайта http://jurijchabanov.com/ (коучинг и тренинги).