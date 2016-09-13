Разработать логотип компании

Здравствуйте, необходим стартовый логотип. Недорогой, простой и со смыслом. В связи с быстрым запуском сайта в бюджете ограничены и довольно скептичны. Открыты к обсуждению MosComInvest.com сайт, доп. информация по запросу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день коллеги. Нужна помощь в разработке логотипа. Если работа понравиться, то в скором времени будут еще задачи по разработке дизайна для сайта + визиток + шиблонов для E-mail рассылки. Просьба указывать корректные цену и сроки.
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