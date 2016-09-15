Всем отличного настроения Для сайта по продажи бижутерии требуется красивый запоминающийся логотип со скрытым смыслом. По аналогу который прикреплен файлом. Жду Ваших предложений. Спасибо за внимание, всем отличного настроения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать лого для сайта http://stakeholder.com.ua/
Желательно карандашом. Минималистично.
По типу торта нарезанного, диграммы.
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