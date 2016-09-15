Логотип для Бижутерии

Логотипы и ЗнакиЗакрыт9 заявок193 просмотра
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Всем отличного настроения

Для сайта по продажи бижутерии требуется красивый запоминающийся логотип со скрытым смыслом.

По аналогу который прикреплен файлом.

Жду Ваших предложений.

Спасибо за внимание, всем отличного настроения.

7 лет назад
filatovand
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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