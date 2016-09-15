Логотип компании

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок1035 просмотров
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#1$70

Необходимо разработать логотип для компании «Лавка инструмента».

Компания занимается арендой строительного инструмента (элеткро и бензо).

Логотип будет использоваться в оформлении офисов продаж, автомобилей доставки и

наружных баннеров.

Логотип должен быть скомпонован из графического элемента и названия «Лавка инструмента»

В логотипе не использовать: 

· молотки, гаечные ключи, отвертки и любой ручной инструмент

· лица и руки прорабов и рабочих

· ящики с инструментом

· крыши садовых домов (и сами дома тоже)

· адрес сайта

 

В логотипе можно использовать:

· электро- или бензоинструмент. Достаточно будет одного, максимум 2-3.  Вид должен быть лаконичный, без мелких деталей.  Можно использовать контуры.

· Графический элемент должен быть с какой-либо идеей, хотя бы с самой простой. Банальное изображение пилы, перфоратора и т.п. - не подойдет.

· Цвета лучше мягких тонов. Желто-черная палитра скорее всего не подойдет.

Основные клиенты: частные лица. Мужчины 25-50 лет.

Регион использования: Россия.

Сайт: www.oborudovo.ru

Срок окончания конкурса: 25 сентября 16г.

7 лет назад
machinegun
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
25 минут назад
7 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября
#1
Логотипы и Знаки
Заявки фрилансеров
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
25 минут назад
7 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов ноября
#1
Логотипы и Знаки
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