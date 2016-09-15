Логотип компании

На лого обязательно статуя фемиды, на одной чаше весов символ здоровья ( чаша со змеей), на другой деньги. Здоровье перевешивает (ниже чем деньги)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип для компании «Лавка инструмента».
Компания занимается арендой строительного инструмента (элеткро и бензо).
Логотип будет использоваться в оформлении офисов продаж, автомобилей доставки и
наружных баннеров.
Логотип должен быть скомпонован из графического элемента и названия «Лавка инструмента»
В логотипе не использовать:
· молотки, гаечные ключи, отвертки и любой ручной инструмент
· лица и руки прорабов и рабочих
· ящики с инструментом
· крыши садовых домов (и сами дома тоже)
· адрес сайта
В логотипе можно использовать:
· электро- или бензоинструмент. Достаточно будет одного, максимум 2-3. Вид должен быть лаконичный, без мелких деталей. Можно использовать контуры.
· Графический элемент должен быть с какой-либо идеей, хотя бы с самой простой. Банальное изображение пилы, перфоратора и т.п. - не подойдет.
· Цвета лучше мягких тонов. Желто-черная палитра скорее всего не подойдет.
Основные клиенты: частные лица. Мужчины 25-50 лет.
Регион использования: Россия.
Сайт: www.oborudovo.ru
Срок окончания конкурса: 25 сентября 16г.
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