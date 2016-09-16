Конвертировать растровый логотип в вектор

Всем привет! Есть сайт - продажа очков оптом. Нужен современный, красивый лого. В векторе + растр. В ответе указывайте примеры работ, срок выполнения и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача очень простая и легкая, отлично подойдет для начинающих специалистов.
Нужно сделать векторный файл для печати, надпись шрифтом "Minion Pro Bold" и отредактировать немного графический элемент, который я предоставлю в формате .eps
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