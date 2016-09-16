Работа с логотипами

Суть работы заключается в том что бы доработать логотип (чтобы был адрес домена так же как на ивентмонтаж,

у меня второй ресурс evmontage.ru

нужна надпись в логотипе evmontage.ru,

его вид нужно похожий оставить на первый

(это у меня строительные работы отделены от рекламных,

а должны быть по виду похожи), новый логотип хочу на

куртки монтажникам нанести, чтобы он с пользой был,

так же с доменом в имени.

EVENT MONTAGE

evmontage.ru

т.е. лого на сайте evmontage.ru меня сейчас не устраивает,

он без домена. графику рядом

делаем похожую на eventmontage.ru

он такой же должен быть, из этих палок,

только название домена так же как в первом нашем сайте

там в этих палках смысл не потеряй - читаются 2 буквы EM и там и там