Логотип для компании, которая продает курительные трубки и аксессуары

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен45 заявок1943 просмотра
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#1$60
#2$10

Логотип для компании, которая занимается продажами товаров для курения.

Например: баблеры, бонги, кольяны, курительные трубки и т.д.

Название: Puff Labs Рынок: США и Европа

Подробнее тут: https://docs.google.com/document/d/1FebXcxmf7PsJ92FmtK68IjyODq4ywiMlnE4P7oKY2DQ/edit?usp=sharing

7 лет назад
andriygold
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победители конкурса
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1
Артур сделал лучший лого для конкурса среди 50 претендентов и более 100 вариантов. Второй его лого так же попал в призеры. Огромное спасибо за работу и за отличную коммуникацию! Рекомендую!!!
Прекрасный конкурс, который позволил открыть весь полёт фантазии! Внятное тз, составленное Андреем оказало существенную помощь в разработке лого! Спасибо Вам, Андрей! Рекомендую к сотрудничеству, как превосходного заказчика!
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
7 лет назад
#2
Ирина нарисовала замечательный лого и ей чуть-чуть не хватило для победы. Рекомендую!
Спасибо за интересный конкурс и позитивное общение! Рекомендую!
Заявки фрилансеров
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
7 лет назад
#2
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