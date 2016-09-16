Создание логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки313 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание логотипа

7 лет назад
khm-yuliya
Юлия 
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Оформить несколько вариантов логотипа.

    Необходимо оформить готовую идею логотипа в нескольких вариантах. Сроки- 1-2 дня. Знак вайфая надо с лого убрать, как и подпись мобильный бизнес. Схематично оформить лук со стрелами, чтобы стильно смотрелось. Личные доработки приветствуются. Нарисовать большой ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Работа с логотипами

    $7

    Суть работы заключается в том что бы доработать логотип (чтобы был адрес домена так же как на ивентмонтаж,  у меня второй ресурс [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fevmontage.ru]evmontage.ru[/url]  нужна надпись в логотипе [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fevmontage.ru]evmontage.ru[/url],  его вид нужно похожий оставить на первый  (это у меня строительные работы отделены ...

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать логотип для сайта

    $5

    Здравствуйте!  Сайт для фрилансера, разработчика сайтов.Оригинальный логотип (шаблон) размером 323x124 px изображение phg . Таким размером и расширением должен быть и созданный логотип. Пожелания к дизайну хотелось бы видеть тёмный, изумрудный цвет, который вписывается в ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется изменить логотип

    $8

    У меня 2 сайта: eventmontage.ru – рекламное производство, изделия для автомобилей и т.д. здесь я доработал логотип, меня он устраивает там в названии сразу доменное имя, на самом сайте старый стоит   и есть сайт по строительству ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка логотипа по определенным требованиям

    $95

    UPD: Пока в работах нет акцента на буквы Ц и К. Кроме того, часто встречаются работы с большими пустыми пространствами. Поэтому считаем, что лучше разместить букву Ц слева от пересечения ложки и вилки и букву ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для Электроинструмента

    ТЗ 1. Логотип для сайта сфера-инструмента.рф 2. желательные элементы логотипа - земной шар с орбитой 3. Предоставить два варианта на выбор - третий вариант если первые два не понравились 4. Исходник - растр + вектор БЮДЖЕТ 1000 Р.

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать калиграфический лого

    Требуется разработать каллиграфический логотип.  Просьба не беспокоить тех кто работает по предоплате . Также просим проигнорировать данный проект тех у кого постоянно болит голова, пропадает интернет и тд)

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Конвертировать растровый логотип в вектор

    Задача очень простая и легкая, отлично подойдет для начинающих специалистов. Нужно сделать векторный файл для печати, надпись шрифтом "Minion Pro Bold" и отредактировать немного графический элемент, который я предоставлю в формате .eps

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад