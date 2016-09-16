Создание логотипа

Необходимо оформить готовую идею логотипа в нескольких вариантах. Сроки- 1-2 дня. Знак вайфая надо с лого убрать, как и подпись мобильный бизнес. Схематично оформить лук со стрелами, чтобы стильно смотрелось. Личные доработки приветствуются. Нарисовать большой ...
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