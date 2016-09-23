Логотип новый

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок247 просмотров
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Есть логотип наш. Его нужно переделать под новую концепцию. 

Старый лого не сайте: http://www.estismail.com/

Хочу чтоб выглядел как то так: https://autopilothq.com/

Нравится именно шрифт. Строгость и наклоны.

7 лет назад
sumus
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
makarosh
Анна 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
7 лет назад
$7
1 день
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