Разработка Три логотипа в одной концепции

добрый день! нужно логотип и фирменный стиль [list][*]:для визитки + сделать шаблон визитки (вектор) [*]фирменный бланк [*]папочки в которые коммерческое ложится как книжка [/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания имеет три направления развития:
1. Туристический объект - Мурманская страусиная ферма http://murmanstraus.ru/ (есть логотип его нужно доработать в общий стиль);
2. Производство Фермерских продуктов (ЭкоФерма - лого есть, если пожелаете, то можно его немного доработать, но не сильно, потому что на этом лого уже есть "наружка");
3. Фермерский интернет магазин (полная разработка лого в одном стиле с верхними).
Все три лого будут на дном сайте, но в разных направлениях, оф-лайн реклама трёх направлений должна быть узнаваема, относящаяся к одному предприятию.
В заявках указывайте, пожалуйста, общую цену и сроки. В ЛС не писать, напишу сам.
Спасибо, за внимание!
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