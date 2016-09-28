Разработка Три логотипа в одной концепции

Компания имеет три направления развития:

1. Туристический объект - Мурманская страусиная ферма http://murmanstraus.ru/ (есть логотип его нужно доработать в общий стиль);

2. Производство Фермерских продуктов (ЭкоФерма - лого есть, если пожелаете, то можно его немного доработать, но не сильно, потому что на этом лого уже есть "наружка");

3. Фермерский интернет магазин (полная разработка лого в одном стиле с верхними).

Все три лого будут на дном сайте, но в разных направлениях, оф-лайн реклама трёх направлений должна быть узнаваема, относящаяся к одному предприятию.

В заявках указывайте, пожалуйста, общую цену и сроки. В ЛС не писать, напишу сам.

Спасибо, за внимание!