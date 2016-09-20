Идея логотипа для компании, спец. на Обучении за рубежом

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт14 заявок610 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$20

Компания: Education & Travel

Сайт компании: http://eductravel.com.ua

Основная деятельность: консультации в области обучения за рубежом.

Подбор учебных заведений, организация поездок для обучения: среднее образование, высшее образование, курсы профессиональной подготовки.

Видится комбинированным, то есть какой-то символ а справа уже надпись. Надпись прорабатывать не нужно. Нужна именно картинка.

Хочется найти простой, классный и запоминающийся образ. 

Не обязательно, но очень хотелось бы в логотипе передать некую миссию. Вроде:

век живи — век учись

образование — ключ к успеху

образование — лучшая инвестиция

хорошее образование — лучшее, что можно дать ребенку.

Цена указана именно за идею, не за разработку логотипа.

Поэтому, участвовать могут даже те, кто не силен в графике.

Ждем ваших идей.

7 лет назад
janua
Олег 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Нужно логотип и фирменный стиль

    $7

    добрый день! нужно логотип и фирменный стиль  [list][*]:для визитки + сделать шаблон визитки (вектор) [*]фирменный бланк [*]папочки в которые коммерческое ложится как книжка [/list]

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип для интернет магазина детской одежды

    $50

    Интернет-магазин детской одежды от российских производителейпредлагающий умеренные цены на товары не устапающим по качеству европейским маркам. Сейчас пока магазин наполнен только одной категорией - верхняя одежда для детей из мембранной ткани, постепенно магазин будет дополнен следующими категориями товаров: джинсовая ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка логотипа для FitUP (бренд спортивных товаров)

    $13

    Приветствую! Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе места. Для участия вам необходимо разработать логотип для компании [b]FitUP[/b]. Под этим брендом реализуются спортивные товары для занятий спортом, а ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип новый

    $10

    Есть логотип наш. Его нужно переделать под новую концепцию.  Старый лого не сайте: http://www.estismail.com/ Хочу чтоб выглядел как то так: https://autopilothq.com/ Нравится именно шрифт. Строгость и наклоны.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для компании, которая занимается заменой резинок для дворников

    $70

    Логотип для компании, которая занимается заменой резинок для дворников в автомобилях и настройкой механизмов для них. Название: EPIC WIPERS Рынок: Украина  Подробнее: https://docs.google.com/document/d/17Wksz1geUAY0TaNxme9gb1w1EzaHSAvGpoqPBeTkw3M/edit?usp=sharing Конкурс продлится до 20:00 25.09.2016

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Отрисовка логотипа

    Всем хорошего дня. Необходимо отрисовать в векторе логотип (сейчас в виде .jpeg) с корректировками цвета надписи на темно-коричневый цвет (#663300)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Завершить работу вебсайта

    Завершить работу по созданию простого вебсайта (50%) Мне нужен простой сайт который будет продвигать предложения от клиентов к потенциальным покупателям (подписчикам). Веб-сайт должен поддерживать Bitcoin и интеграцию с PayPal. Сайт должен позволять пользователям создавать профили с ...

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    7 лет назад