добрый день! нужно логотип и фирменный стиль [list][*]:для визитки + сделать шаблон визитки (вектор) [*]фирменный бланк [*]папочки в которые коммерческое ложится как книжка [/list]
Идея логотипа для компании, спец. на Обучении за рубежом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания: Education & Travel
Сайт компании: http://eductravel.com.ua
Основная деятельность: консультации в области обучения за рубежом.
Подбор учебных заведений, организация поездок для обучения: среднее образование, высшее образование, курсы профессиональной подготовки.
Видится комбинированным, то есть какой-то символ а справа уже надпись. Надпись прорабатывать не нужно. Нужна именно картинка.
Хочется найти простой, классный и запоминающийся образ.
Не обязательно, но очень хотелось бы в логотипе передать некую миссию. Вроде:
век живи — век учись
образование — ключ к успеху
образование — лучшая инвестиция
хорошее образование — лучшее, что можно дать ребенку.
Цена указана именно за идею, не за разработку логотипа.
Поэтому, участвовать могут даже те, кто не силен в графике.
Ждем ваших идей.
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