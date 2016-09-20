Идея логотипа для компании, спец. на Обучении за рубежом

# 1 — $ 20

Компания: Education & Travel

Сайт компании: http://eductravel.com.ua

Основная деятельность: консультации в области обучения за рубежом.

Подбор учебных заведений, организация поездок для обучения: среднее образование, высшее образование, курсы профессиональной подготовки.

Видится комбинированным, то есть какой-то символ а справа уже надпись. Надпись прорабатывать не нужно. Нужна именно картинка.

Хочется найти простой, классный и запоминающийся образ.

Не обязательно, но очень хотелось бы в логотипе передать некую миссию. Вроде:

век живи — век учись

образование — ключ к успеху

образование — лучшая инвестиция

хорошее образование — лучшее, что можно дать ребенку.

Цена указана именно за идею, не за разработку логотипа.

Поэтому, участвовать могут даже те, кто не силен в графике.

Ждем ваших идей.