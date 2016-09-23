Разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок179 просмотров
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Разработать логотип для сумки здорового питания, типа ланч бокса.

7 лет назад
contractpol
Павел 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
$30
2 дня
Сделала все качественно и в оговоренный срок. Утвердили предложенный вариант с певрого раза.
Приятно работать с Павлом! Интересное задание, мгновенная оплата, буду рада сотрудничеству)
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