Проектирование сайта

Ищу специалиста с умением проектировать проекты, прошу прощения за тавтологию. Это может быть либо сеошник готовый заниматься подобной работой либо любой другой специалист, который может спланировать сайт и нарисовать его схему в любой программе включая Excel. Сразу скажу, обучать не буду, однако готов доучить того, кто понимает основные принципы разработки сайтов, в частности распределения семантического ядра.

Работу разместил в "разовые" поскольку постоянные поток подобной работы не готов обеспечивать. Вместе с тем есть пара заказов сейчас и ищу человека с прицелом на будущее.

Связаться со мной можно по Skуpe (голосом)