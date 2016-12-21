Маркетолог

Страница сайта http://www.flowers-express.com.ua/glavnaya/buketi.html выпала из индекса поисковиков. В robots она не закрыта от индексирования. Этой страницы нет ни в гугле ни в яндексе. При попытке зайти на эту страницу с телефона (мобильный интернет от ...