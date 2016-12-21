Продвижение сайта по сч и нч

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок138 просмотров

Есть сайт китай-налетай.рф﻿ Тематика - продажа китайских товаров с доставкой по РФ. необходимо оптимизировать и продвинуть его по сч-нч запросам. Задача получать не менее 500 уников в сутки из Яндекса. Бюджет видится в районе 10 000р. Можете предлагать свои цены.

8 лет назад
proff-yes
Максим 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров