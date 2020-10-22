Фото и видео съемка. Монтаж и обработка отснятого материала.

Здравствуйте! Я профессиональный фотограф и видеооператор с 10-ти летним опытом.

Выполню качественно видеосъемку, видеомонтаж, фотосъемку и обработку фотографий. Работаю в различных направлениях: Рекламные и обучающие ролики, презентации, вебинары, корпоративные и семейные мероприятия, лекции, Максимальное качество за приемлемую цену.