Фото и видео съемка. Монтаж и обработка отснятого материала.
Здравствуйте! Я профессиональный фотограф и видеооператор с 10-ти летним опытом.
Выполню качественно видеосъемку, видеомонтаж, фотосъемку и обработку фотографий. Работаю в различных направлениях: Рекламные и обучающие ролики, презентации, вебинары, корпоративные и семейные мероприятия, лекции, Максимальное качество за приемлемую цену.
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Портфолио
- Велопробег МФ "Мария"164 просмотра
- Фотосъемка презентации для Cordiant185 просмотров
- Обработка фото для новогоднего плаката Fitcurves130 просмотров
- Фотосъемка свадьбы166 просмотров
- Фоторепортаж для МФ "Мария"140 просмотров