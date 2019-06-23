Нужно написать трейт для построения дерева под Laravel

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки243 просмотра

Нужно написать трейт для построения дерева неограниченной вложенности под Laravel, чтобы минимизировать количество запросов в бд. Трейт должен быть применим к любой модели. Объяснить принцип его работы (подробное комментирование кода)

Laravel
6 лет назад
proff-yes
Максим 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
6 лет назад
$10
1 день
Сергей отличный специалист! Работа выполнена очень быстро (быстрее чем планировалась) код отлично читаемый. Планирую дальнейшее сотрудничество.
Приятный человек, оплата сразу. Готов сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
6 лет назад