Нужно будет зайти на страницу harrypotter.fandom.com/ru/wiki/Служебная:AllPages и сделать так, чтобы вся информация желтых страниц, которые там находятся (кликабельные), была помещена в один вордовский документ.
Нужно написать трейт для построения дерева под Laravel
Нужно написать трейт для построения дерева неограниченной вложенности под Laravel, чтобы минимизировать количество запросов в бд. Трейт должен быть применим к любой модели. Объяснить принцип его работы (подробное комментирование кода)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Нужно реализовать backend часть в следующем стеке .net web API owin Identity JWT + db first MS SQL (PostgreSQL) Проект тестовый и с переспективой участвовать в его разработке в дальнейшем, прошу учитывать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Сервис онлайн записи на автомойки города Прием заказ через сайт , карта города . Прием заказов обратный звонок. Запись через сайт на время онлайнВеб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
У нас весовой фасованный товар (колбасы). Алгоритм продаж: 1. Заказ покупателя (товар с примерным весом на витрине,) 2. Редактирование позиций заказа (замена штучной позиции на аналогичную, но с возможностью выбора веса по граммам. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача написать функцию для WordPress c конечной точкой API (register_rest_route) которая будет содержать шаблоны от плагина Elementor. Пример вывода страницы: https://code.elementor.com/methods/elementor-frontend-get_builder_content/ Шаблона? https://code.elementor.com/methods/elementor-api-get_template_content/ Пример рабочего URL. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Нужен программист php для доработки интернет-магазина. Небольшой обьем, своевременная оплата, лояльность в сроке выполнения. От Вас требуется профессионализм в программировании, четкая коммуникация и согласованность в выполнении. Просьба заинтересованным в ответе ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть два сайта-одностраничника, оба выкачаны на локальный хостинг с одной площадки-конструктора сайтов. К обоим подключен обработчик для работы формы обратной связи. В одном работает, в другом (где сам методом аналогии ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
битрикс последняя редакция малый бизнес. добавить функцию отбор по количеству, например чтоб была графа остаток не менее .. штук. только с опытомВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Нужен работающий парсер для сбора телефонов с объявлений на Olx.ua по указанному массиву объявлений. Интересует только телефонный номер без разбора всех данных на странице объявления. Имеется ввиду парсер с блоков ".contact-button.link-phone" с использованием ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. Доработать загрузку вариантов товара (сейчас загружаются только сами товары без вариантов цвета, размера т.е эти артикулы и картинки к ним не загружаются) 2. Дополнительные категории для товара Та же самая ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад