Работа с сайтом

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Закрыт2 заявки194 просмотра

Нужно будет зайти на страницу harrypotter.fandom.com/ru/wiki/Служебная:AllPages и сделать так, чтобы вся информация желтых страниц, которые там находятся (кликабельные), была помещена в один вордовский документ. 

6 лет назад
allbikaau
Альбина 
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ialexofficial
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Заявки фрилансеров

ialexofficial
22 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад