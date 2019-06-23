Выстроить структуру проекту .net web api Identity + JWT

Нужно реализовать backend часть в следующем стеке

.net web API owin Identity JWT + db first MS SQL (PostgreSQL)

Проект тестовый и с переспективой участвовать в его разработке в дальнейшем, прошу учитывать при выставлении стоимости сроков.

На стороне клиента будет Ангуляр. Клиентскую сторону делать не нужно.

Структура "проекта" и требования к функционалу в виде mind-map карты в приложении.