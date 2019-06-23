Подключение формы обратной связи на сайт

Добрый день!

Есть два сайта-одностраничника, оба выкачаны на локальный хостинг с одной площадки-конструктора сайтов. К обоим подключен обработчик для работы формы обратной связи. В одном работает, в другом (где сам методом аналогии подключал) нет.

Требуется посмотреть, почему не работает во втором, научить, что нужно изменить. Чтобы была возможность самостоятельно подключать обработчик и к другим формам.

01 это где форма работает, 02 где не работает: https://mega.nz/#F!UEg1CShJ!LV_sZD52CZdbYAGlVqSqBw

Альтернативный вариант, если Вы можете предложить подключение Вашего обработчика, чтобы было понятно как это делать, тоже рассматривается.