битрикс последняя редакция малый бизнес. добавить функцию отбор по количеству, например чтоб была графа остаток не менее .. штук. только с опытом
Подключение формы обратной связи на сайт
Добрый день!
Есть два сайта-одностраничника, оба выкачаны на локальный хостинг с одной площадки-конструктора сайтов. К обоим подключен обработчик для работы формы обратной связи. В одном работает, в другом (где сам методом аналогии подключал) нет.
Требуется посмотреть, почему не работает во втором, научить, что нужно изменить. Чтобы была возможность самостоятельно подключать обработчик и к другим формам.
01 это где форма работает, 02 где не работает: https://mega.nz/#F!UEg1CShJ!LV_sZD52CZdbYAGlVqSqBw
Альтернативный вариант, если Вы можете предложить подключение Вашего обработчика, чтобы было понятно как это делать, тоже рассматривается.
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