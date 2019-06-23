Подключение формы обратной связи на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок173 просмотра

Добрый день!

Есть два сайта-одностраничника, оба выкачаны на локальный хостинг с одной площадки-конструктора сайтов. К обоим подключен обработчик для работы формы обратной связи.  В одном работает, в другом (где сам методом аналогии подключал) нет. 

Требуется посмотреть, почему не работает во втором, научить, что нужно изменить. Чтобы была возможность самостоятельно подключать обработчик и к другим формам.

01 это где форма работает, 02 где не работает: https://mega.nz/#F!UEg1CShJ!LV_sZD52CZdbYAGlVqSqBw

Альтернативный вариант, если Вы можете предложить подключение Вашего обработчика, чтобы было понятно как это делать, тоже рассматривается.

6 лет назад
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

userlond
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Илья сделал всё очень быстро. Очень доступно для понимания. Даже лучше, чем я ожидал. Однозначно рекомендую!
Четкая постановка задачи, быстрая оплата работы. Только положительные впечатления от сотрудничества.

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userlond
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад