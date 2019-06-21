Постоянный спам при живой гугл капче MODx Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки231 просмотр

Здравствуйте!

На нескольких сайтах, примерно в одно и тоже время идет постоянный СПАМ, как будто гуглкапча не работает, но когда проверяешь сама, то не дает отправить форму без капчи, сложность капчи увеличивали не помогает, нужно разобраться с этой проблемой, выявить почему так происходит, найти решение для последующего применения на других сайтах, чтобы исключить спам совсем. CMS MODx Revo.

Примеры писем со спамом во вложении.

MODX
6 лет назад
oneunicorn
Екатерина 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

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