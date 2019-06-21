Поправить формы заказа звонка

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Завершен9 заявок200 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо на сайте в 2-х формах заказа звонка сделать так, чтобы поле ввода телефона имело бы ограничение на цифровой ввод и формат +7 (…) …-..-..

Сайт на каком-то фреймворке, видимо. Систему определить не смог самостоятельно.

6 лет назад
lupus_malus
Дмитрий 
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
6 лет назад
$3
1 день
Евгений справился с заданием очень быстро и на отлично, несмотря на то, что цмс была непонятного происхождения. Рекомендую!
Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
6 лет назад