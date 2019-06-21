Спарсить офисы всех банков в РФ

Нужно спарсить название, местоположение (lng, lat), время работы. По возможности телефоны, услуги, оказываемые в офисах и тд. Всю информацию по максимуму.

Я не знаю откуда их парсить, ресурсов много в интернете. Может кто-то уже занимался этим или найдет источник самостоятельно.

Нужно, чтобы можно было обновлять информацию периодически.