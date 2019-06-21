На сайте есть автоматическая загрузка товаров из 1C, осуществляется с помощью epf файла (аттач). После переезда на другой хостинг - изменили доступы к фтп в этом файле, но подгрузка все равно не работает. Нужно разобраться ...
Нужно восстановить сайт.Файлы лежали на time web
Сат был передан в руки разработчика.Который , не только не внес ни каких правок,а и совсем удалил сайт.
Точно не знаю в чем проблема.
Просьба кто работает с time web откликнуться.
Бюджет небольшой + отзыв и дальнейшее сотрудничество.Предпочтение цене
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