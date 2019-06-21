Нужно восстановить сайт.Файлы лежали на time web

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Закрыт8 заявок223 просмотра

Сат был передан в руки разработчика.Который , не только не внес ни каких правок,а и совсем удалил сайт.

Точно не знаю в чем проблема.

Просьба кто работает с time web откликнуться.

Бюджет небольшой + отзыв и дальнейшее сотрудничество.Предпочтение цене 

6 лет назад
rak15071982
Владислав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
25 отзывов

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