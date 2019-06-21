Доработка сайта. Laravel

Платный информационный портал по сайтам Darkweb по подписке (поисковик по даркнету)

обширный функционал – черные списки – каталог сервисов и ресурсов – гарант сервис.

В перспективе открытие торговой площадки.

Сайт сделан на базе. Laravel

Срочные доработки:

1 Админ панели:

а) Панель Главного админа – контроль покупок подписок, всех каталогов, мониторинг онлайна, контроль всего функционала

б) Панель Менеджера базы – добавление, правка, сервисов и ресурсов, без возможности удаления сервисов из базы.

в) Панель Консьерж – по сути некий саппорт – которому пользователь может написать через меню профиля и получить там же в чате в режиме онлайн ответ по своему запросу, данные чаты сохраняются.

г) Панель Чернокнижника – человек который ведёт раздел Blacklist – добавление, удаление , правка ресурсов в конкретном разделе

д) Желательно чтобы для наших партнеров можно было в автоматическом режиме открывать мини панели или каким-то образом доступ, чтоб они могли править описание своего конкретного сервиса и услуг самостоятельно, чтобы информация на сайте была всегда актуальна, а так же чтоб через эту панель они могли отвечать на комментарии в своей ветке от лица сервиса.

Оплата по договорённости.