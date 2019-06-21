Доработка сайта. Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки147 просмотров

Платный информационный портал по сайтам Darkweb по подписке (поисковик по даркнету) 

обширный функционал – черные списки – каталог сервисов и ресурсов – гарант сервис. 

В перспективе открытие торговой площадки. 

Сайт сделан на базе. Laravel  

Срочные доработки: 

1 Админ панели: 

а) Панель Главного админа – контроль покупок подписок, всех каталогов, мониторинг онлайна, контроль всего функционала 

б) Панель Менеджера базы – добавление, правка, сервисов и ресурсов, без возможности удаления сервисов из базы. 

в) Панель Консьерж – по сути некий саппорт – которому пользователь может написать через меню профиля и получить там же в чате в режиме онлайн ответ по своему запросу, данные чаты сохраняются. 

г) Панель Чернокнижника – человек который ведёт раздел Blacklist – добавление, удаление , правка ресурсов в конкретном разделе 

д) Желательно чтобы для наших партнеров можно было в автоматическом режиме открывать мини панели или каким-то образом доступ, чтоб они могли править описание своего конкретного сервиса и услуг самостоятельно, чтобы информация на сайте была всегда актуальна, а так же чтоб через эту панель они могли отвечать на комментарии в своей ветке от лица сервиса. 

Оплата по договорённости.

Laravel
6 лет назад
martunovmiroslav
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров