Ищу разработчика на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки129 просмотров

На развернутом на Битриксе сайте нужно будет реализовать следующие задачи: 

1. Подмена заголовков и текстов блоков при переходе с контекстной рекламы. Настройка целей для метрики

2. онлайн калькулятор

3. интеграция с CRM Битрикс 24

Сайт сейчас не развернут,  нужна оценка и сроки, чтобы понимать какой бюджет закладывать на задачи.  Буду очень благодарна, если напишете вилку цен по каждой из задач. 

В отклике обозначьте, пожалуйста, вашу часовую ставку. 

6 лет назад
tepsi
37 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров