Ищу разработчика на Битриксе

На развернутом на Битриксе сайте нужно будет реализовать следующие задачи:

1. Подмена заголовков и текстов блоков при переходе с контекстной рекламы. Настройка целей для метрики

2. онлайн калькулятор

3. интеграция с CRM Битрикс 24

Сайт сейчас не развернут, нужна оценка и сроки, чтобы понимать какой бюджет закладывать на задачи. Буду очень благодарна, если напишете вилку цен по каждой из задач.

В отклике обозначьте, пожалуйста, вашу часовую ставку.